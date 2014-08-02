تسهيلات جديدة لمقترضي صندوق التنمية في شراء السكن

ذكرت مصادر مسؤولة أن صندوق التنمية العقارية في السعودية سيقوم بعمل تعديلات من شأنها تمكين المقترضين من سرعة بناء مساكن أو شراء وحدات سكنية خاصة بهم.

ووفقاً لصحيفة عكاظ، رجحت المصادر أن تساهم الإجراءات في شراء وحدات سكنية أو رفع نسبة الدفعة الأولى من قرض البناء، ليتمكن المواطنون من الانتهاء من مساكنهم في أسرع وقت ممكن، بدلا من الدفع التقسيطي لبائع الوحدات السكنية، الذي يصل إلى أربع دفعات وفق شروط الصندوق، ما جعل كثيرا من ملاك الوحدات السكنية يمتنعون عن البيع بسبب التقسيط.

وبحسب المصادر فإنه في حال تم دفع مبلغ القرض كاملا فسوف يساهم في سرعة البيع وفق المواصفات والشروط، كما أن أصحاب القروض الخاصة بالبناء عند زيادة الدفعة الأولى من القرض سيكون لها أكبر الأثر في الإسراع في عجلة البناء، حيث إن الدفعة الأولى من قرض البناء في الوقت الراهن لا تساهم في سرعة البناء.

