عقارات الكويت تسجل 1.2 مليار دينار في الربع الثاني

كشف تقرير صادر عن "بيتك" أن التداولات العقارية للسكن الخاص ساهمت بما نسبته 42% من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2014، مقابل حصة بلغت 40% خلال الربع الأول من عام 2014، وشهد الربع الثاني تراجعا لحصة التداولات الاستثمارية إلى نحو 44% مقابل نحو 49% خلال الربع الأول من 2014، في حين نشطت التداولات العقارية التجارية لتشكل نحو 13% مقابل حصة قدرها 8%، بينما انخفضت التداولات على العقارات الحرفية والمعارض بشكل نسبي، إذ ساهمت بأقل من 1% مقابل نسبة 1.5% من قيمة إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الأول من عام 2014، بينما لم تشهد تداولات الشريط الساحلي أي نشاط خلال الربع الثاني من 2014 مقارنة بحصة قدرها حوالي 2% من قيمة إجمالي التداولات العقارية خلال الربع الأول من 2014.

وكان لنشاط حجم التداولات العقارية على السكن الخاص أثر واضح في دفع قيمة إجمالي التداولات العقارية نحو الارتفاع، إذ شهد حجم التداولات العقارية السكنية ارتفاعا بنسبة بلغت 24% وبقيمة قدرها نحو 119.6 مليون دينار عن قيمة التداولات السكنية في الربع الأول من 2014، بينما ارتفعت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة ملحوظة قدرها 5% وبنحو 28 مليون دينار عن الربع الأول 2014، في حين ساهم الارتفاع الملحوظ لحجم التداولات العقارية التجارية في نشاط إجمالي التداولات، إذ ارتفعت التداولات التجارية بنسبة غير مسبوقة قدرها 89% وبقيمة تخطت نحو 91 مليون دينار في الربع الثاني عن الربع الأول من 2014، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وفي جانب الأسعار، سجلت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثاني من 2014 في جميع محافظات الكويت بأقل من 1% خلال الربع الثاني من عام 2014، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة بلغت نحو 3.4% لمتوسط الأسعار خلال الربع الثاني 2014 لمتوسط محافظات الكويت.

أما بالنسبة لمؤشرات أسعار العقارات التجارية فقد شهدت استقرارا لمتوسط محافظات الكويت، إذ ارتفعت بنسبة محدودة قدرها 1% خلال الربع الثاني 2014 مقارنة بنسبة ارتفاع 3.2% خلال الربع الرابع الأول من 2014، فقد سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.948 دينار، بينما سجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي 3.525 دينار.