مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليار درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 293.5 مليون درهم، منها مبايعات أراض بـ124.8 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل 168.7 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 732.2 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 685.4 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 46.8 مليون درهم. وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 221 مبايعة، منها 117 مبايعة للأراضي.

كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 104 مبايعات بقيمة 168.7 مليون درهم، منها 101 مبايعة للشقق بقيمة 163.3 مليون درهم، و3 مبايعات للفلل بقيمة 5.4 مليون درهم.

كان أهمها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة بوكدرة، ومبايعة أخرى بقيمة 15.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وثالثة بقيمة 10.5 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

كما تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 2 مبايعات بقيمة 3.2 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 9.1 مليون درهم، وثالثة في البدع بتسجيلها مباية بقيمة 4 ملايين درهم.

وشهد اليوم تسجيل 40 رهنا، منها 10 رهون للأراضى بقيمة 685.4 مليون درهم، و30 رهنا للشقق والفلل بقيمة 46.8 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 609.7 مليون درهم، وأخرى في منطقة المرر بقيمة 43.6 مليون درهم.