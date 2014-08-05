261 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 261 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 221 مليون درهم منها مبايعات اراضي 105مليون درهم و مبايعات شقق و فلل 117 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 40 مليون درهم منها رهونات أراضى بقيمة 11 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 29 مليون درهم، وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 151 مبايعة منها 84 مبايعة للأراضى.

كما بلغت مبايعات الشقق و الفلل 67 مبايعات بقيمة 117 مليون درهم منها 63 مبايعات للشقق بقيمة 105 مليون درهم و 4 مبايعات للفلل بقيمة 11 مليون درهم. كان أهمها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم فى منطقة جبل علي الأولى ومبايعة أخرى بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة جبل علي الأولى وثالثة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

كما تصدرت منطقة مردف المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 2 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة فى جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعات بقيمة 47 مليون درهم.

وشهد اليوم تسجيل 24 رهن منها 4 رهن للأراضى بقيمة 11 مليون درهم و 20 رهن للشقق والفلل بقيمة 29مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الحبيه الاولى بقيمة 7 مليون درهم وأخرى فى منطقة مرسى دبي بقيمة 6 مليون درهم.

