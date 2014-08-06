ارتفاع أسعار المنازل البريطانية أكثر من المتوقع

قالت هاليفاكس البريطانية للرهن العقاري إن أسعار المنازل ارتفعت أكثر من عشرة بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يوليو.

وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل زادت 1.4 بالمئة في يوليو بعد انخفاضها 0.4 بالمئة في يونيو، لترتفع أسعار المنازل في الأشهر الثلاثة حتى يوليو 10.2 بالمئة عنها قبل عام.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة شهرية 0.4 بالمئة وسنوية 9.6 بالمئة.

وقال ستيفن نوكس، مدير الرهون العقارية في هاليفاكس "في حين يظل المعروض منخفضا فإن الطلب على الإسكان مازال مدعوما باستمرار التعافي الاقتصادي ونمو التوظيف وتحسن ثقة المستهلك وتدني أسعار الرهون العقارية".