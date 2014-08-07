دبي.. 60 مليون درهم ثمن أغلى شقة في برج خليفة

كشفت دائرة أراضي وأملاك دبي عن صفقة بيع لشقة سكنية في منطقة داون تاون برج خليفة بلغت قيمتها 60 مليون درهم ما يجعلها أغلى شقة بيعت منذ بداية العام الجاري 2014.

وقال مدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن "إن صفقات من هذا النوع دليل دامغ على استعادة عقارات دبي جاذبيتها الاستثمارية، إذ لا يمر يوم من دون إبرام صفقات بيع نوعية ضخمة لمستثمرين من داخل وخارج الدولة"، بحسب جريدة "البيان" الإماراتية.

وحول مواقع وقيمة صفقات أغلى 5 شقق سكنية بيعت منذ بداية العام الجاري، أكد بن مجرن أن جميعها يقع في منطقة برج خليفة، إذ جاءت بالمرتبة الثانية شقة بقيمة 35 مليون درهم وتقع في ذا أدريس داون تاون هوتيل تلتها شقة في شقق ارماني بقيمة 28 مليون درهم ثم في المرتبة الرابعة شقة سكنية بقيمة 23 مليون درهم في ذا أدريس داون تاون هوتيل. أما في المرتبة الخامسة فقد جاءت شقة تقع في برج بوليفارد بلازا بقيمة 22 مليون درهم.

وطبقا لبيانات الإمارات للحلول العقارية الذراع التقني لأراضي دبي، فإن القيمة الإجمالية لصفقات البيع المذكورة في قائمة أغلى 5 شقق سكنية بيعت منذ بداية العام الجاري بلغت أكثر من 1.6 مليار درهم وجميعها تقع في منطقة وسط مدينة برج خليفة الشهيرة بداون تاون برج خليفة.