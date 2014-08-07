المساهمات العقارية تصرف جزءاً من حقوق مساهمي شركتين

بدأت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة بالسعودية صرف حقوق مساهمي "جوهرة المقبل" التابعة لشركة "متعب بن عبدالعزيز المقبل وشريكه للاستثمار العقاري" في محافظة المجمعة بواقع 53% من رأس المال للمساهمين الذين تقدموا للبنك بمستنداتهم، وذلك قيمة ما تم تحصيله من بيع القطع المتبقية من أرض المساهمة، وستقوم اللجنة بصرف المبلغ المتبقي بعد تحصيله من أصحاب المساهمة.

كما تبدأ اللجنة خلال الأسبوع القادم صرف كامل رأس المال لمساهمي "أرض الحرة الشرقية" التابعة لشركة السويداني للتطوير والاستثمار العقاري للمساهمين الذين تقدموا للبنك وتم فحص مستنداتهم.

يذكر أن اللجنة تعتزم الشهر القادم طرح 4 أراضي مساهمات عقارية متعثرة للبيع بالمزاد العلني في كل من أبها والطائف والقنفذة، وسيعلن عن مواعيدها قريباً تمهيداً لتصفيتها وإعادة حقوق المساهمين فيها، حيث أعادت طرح أرض مساهمة "فجر أبها"، وكذلك أراضي مساهمات "درة أبها" و"أم المعن" و"شذا القنفذة".

وتعد أرض مساهمة "فجر أبها" المخصصة لمشروع تجاري سياحي من المواقع المتميزة التي تقع على أهم الطرق السياحية، وهو طريق السودة الذي يطل على مدينة أبها، وتبلغ مساحة الأرض 22.676 متراً مربعاً، في حين تبلغ مساحة أرض "درة أبها" نحو مئتي ألف متر مربع والواقعة غرب مطار أبها داخل النطاق العمراني بجوار حي الموظفين، وتتوسط المنطقة الواقعة بين مدينتي أبها وخميس مشيط.

كما يشمل البيع ثماني قطع في مساهمة "شذا القنفذة" ذات الطبيعة الزراعية بمساحة قدرها 628,000 متر مربع على الطريق الدولي الساحلي والرابط بين مدينتي جدة الليث والقنفذة التابعة لمركز القوز, أما مساهمة "أم المعن" الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الطائف وبمساحة قدرها 45,243 متراً مربعاً، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد وأماكن إقامة المزادات بإذن الله, وذلك حرصاً من اللجنة على إعادة حقوق المساهمين بأسرع وقت وأفضل عائد ممكن.