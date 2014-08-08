12 مليار درهم استثمارات بريطانية في عقارات دبي

بلغ نمو الاستثمارات البريطانية في عقارات دبي 20% خلال العام 2014، لتصل إلى أكثر من 12,48 مليار درهم، مقابل 10,4 مليار درهم خلال العام 2013.

وتوقعت دراسة لشركة "سومانسا" للمعارض، نمو الاستثمارات الهندية في عقارات دبي بنسبة 16% خلال العام 2014، لتصل إلى أكثر من 21 مليار درهم، مقابل 18 مليار درهم خلال العام 2013.

وتوقعت الشركة أن تحافظ الاستثمارات البريطانية والهندية في القطاع العقاري في دبي على موقعها في صدارة الاستثمارات الأجنبية بالقطاع خلال السنوات المقبلة في ظل انتعاش السوق العقاري بالإمارة وزيادة جاذبيته للاستثمارات الخارجية.

وأوضحت الدراسة أن دبي باتت الوجهة الأكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، لاسيما المستثمرين الهنود والبريطانيين.

وأعلنت الشركة خلال المؤتمر الذي عقد في دبي أمس للإعلان عن انطلاق معرض دبي العقاري في لندن خلال 27 فبراير المقبل، والذي يعد المعرض الأول من نوعه.

وسيعقد معرض دبي العقاري خلال الفترة من 27 فبراير إلى الأول من مارس المقبل، حيث يتوقع المنظمون أن يزور المعرض أكثر من 2000 شخص من مشتري العقارات، والذي يقام على مساحة 3800 متر مربع مع 120 منصة عرض.

وقال سونيل جايسوال، المدير التنفيذي لمعارض سومانسا، إن معرض دبي للعقارات يقدم مفهوما مبتكرا وحصريا للغاية من خلال تنظيم معرض دبي العقاري.

وأضاف أن سوق دبي العقاري يعتبر واحدا من أفضل الأسواق في العالم، كما أنه الأول في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن حقق سمعة عالمية كأكبر وأفضل الوجهات السياحية والتجارية.

ولفت إلى أن المستثمرين البريطانيين يدركون الإمكانيات الكبيرة للسوق العقاري في دبي، نتيجة سياسته الضريبية والعوائد الإيجارية والرأسمالية على الاستثمار العقاري، إضافة إلى عدم وجود قيود على تحويلات العائدات، مما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات الخارجية.