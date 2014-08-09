السعودية: المؤشرات العقارية تخرج المضاربين من السوق

قال عقاريان إن إصدار وزارة العدل 36 مؤشراً جديداً للتداول العقاري في مناطق ومدن وأحياء السعودية سينظم السوق العقارية السعودية، وسيخرج المضاربين من السوق، ونقلت جريدة "الحياة" عن العقاريين قولهما إن المؤشرات ستقضي على العشوائية القائمة حالياً في السوق وتمنحها الشفافية في التعاملات، إذ ستنهي ما يُعرف بتضخم الأصول والبيع الوهمي لرفع أسعار العقار.

وطالبا في الوقت ذاته وزارة التجارة والصناعة بالعمل على تنظيم السوق العقارية وحل الإشكاليات والمعوقات الموجودة في هذه السوق، ولاسيما أن السوق العقارية السعودية تعد من أكبر أسواق العالم لحجم التعاملات والصفقات التي تبرم بها.

وقال العقاري عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد الجهني "إن سوق العقار في السعودية من أكبر الأسواق العالمية بالنظر لحجم الحركة والتداولات وحجم الصفقات التي تبرم به"، مشيراً إلى أن "العقار يعد سلعة من السلع الاستراتيجية المهمة في السعودية، للمردود المادي الكبير الذي يتحقق منها قياساً بغيرها من السلع الموجودة في السوق المحلية".