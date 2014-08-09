"مول الشارقة".. يضم مراكز تسوق وبكلفة 800 مليون درهم

يواصل أصحاب المشاريع العقارية وشركات الإنشاء العمل على مجموعة من المشاريع في جميع المدن في الإمارات. وفي إمارة الشارقة، يعد مول الشارقة - تحت الإنشاء - أحد أضخم مشروعات الإمارة، ويقع في منطقة الخان على مقربة من بحيرة خالد، ويصنف المبنى من ضمن المشروعات متعددة الاستخدامات إذ يضم مركزاً للتسوق فضلاً عن فندق وشقق سكنية.

وبحسب صحيفة البيان، يجري تطوير المشروع بتكلفة استثمارية تتراوح بين 800 مليون درهم ومليار درهم، وهو عبارة عن 30 طابقاً تتوسطها قبة عملاقة.

وتسعى مجموعة إنترناشونال برايفت إنفستمنت إلى جعله أيقونة معمارية حديثة الطراز تجمع بين السكن والعمل والترفيه والسياحة ما يجعله المشروع الأكثر تفرداً في السوق العقاري في الشارقة التي تشهد في الوقت ذاته انتعاشا قوياً في عمليات استئناف وإطلاق مشاريع ناطحات سحاب جديدة.

ويتوقع أن يجتذب المشروع بعد إنجازه سكان مناطق الخان واللية والخالدية ومنطقة البحيرات (الخان والممزر) التي تمتاز بوجود كثافة سكان عالية.

وكانت عمليات تشييد مشروع مول الشارقة الذي يضم فندقا وشققا سكنية قد نجح في التغلب على تحديات الأزمة المالية العالمية ليرفع من وتيرة عمليات الإنجاز خلال العام الماضي والجاري.