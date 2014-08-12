549 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 549 مليون درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 401 مليون درهم منها مبايعات اراضي 229 مليون درهم و مبايعات شقق و فلل 172 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 148 مليون درهم منها رهونات أراضى بقيمة 100 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 48 مليون درهم. وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 239 مبايعة منها 138 مبايعة للأراضى.

كما بلغت مبايعات الشقق و الفلل 101 مبايعات بقيمة 172 مليون درهم منها 99 مبايعات للشقق بقيمة 168 مليون درهم و 2 مبايعات للفلل بقيمة 4 مليون درهم.

كان أهمها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة ومبايعة أخرى بقيمة 19 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا وثالثة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

كما تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعات بقيمة 88 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وثالثة فى نخلة جميرا بتسجيلها 2 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم.

وشهد اليوم تسجيل 40 رهن منها 9 رهن للأراضى بقيمة 100 مليون درهم و 31 رهن للشقق والفلل بقيمة 48 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 54 مليون درهم وأخرى فى منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 29 مليون درهم.

