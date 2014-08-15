2.3 مليار درهم مبيعات عقارية في دبي خلال أسبوع

ذكرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن التصرفات العقارية بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2.3 مليار درهم، حيث وصلت قيمة المبايعات 1.6 مليار درهم، منها مبايعات أراض بقيمة 1.1 مليار درهم، ومبايعات شقق وفلل بـ598.2 مليون درهم.

فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 607.2 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 398.7 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 208.6 مليون درهم.

وبحسب صحيفة البيان، فقد شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 905 مبايعات، منها 532 مبايعة للأراضي، فيما بلغت مبايعات الشقق والفلل 373 مبايعة بقيمة 598.2 مليون درهم، منها 357 مبايعة للشقق بقيمة 545 مليون درهم، و16 مبايعة للفلل بقيمة 53.3 مليون درهم، كان أهمها مبايعة في منطقة نخلة جميرا، ومبايعة في منطقة الثنية الأولى، وثالثة في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

من ناحية أخرى، حققت التصرفات العقارية بالدائرة أمس507 ملايين درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 396 مليون درهم، منها مبايعات أراض بقيمة 303 ملايين درهم، ومبايعات شقق وفلل بـ93 مليون درهم. وسجلت الرهونات 111 مليونا درهم، منها رهونات أراض بقيمة 36 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 75 مليون درهم.

وشهدت الدائرة أمس تسجيل 146 مبايعة، منها 89 مبايعة للأراضي، فيما بلغت مبايعات الشقق والفلل 57 مبايعة بقيمة93 مليون درهم، منها 51 مبايعة للشقق بقيمة 73 مليون درهم، و6 مبايعات للفلل بقيمة 19 مليون درهم، أهمها مبايعة في منطقة نخلة جميرا، ومبايعة أخرى في منطقة أم رمول، وثالثة في منطقة الحبيه الثانية.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وثالثة في جبل علي بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم.