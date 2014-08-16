تقرير: أغلى فيلا بيعت في دبي بقيمة 250 مليون درهم

قال تقرير عقاري إن أغلى صفقة بيع لفيلا في نخلة جميرا سجلت كانت بقيمة250 مليون درهم وبلغت مساحتها 60 ألف قدم مربعة، وتتكون من 10 غرف نوم و4 مجالس عربية، وغرفتي معيشة، وحمامات ساونا وبخار وسبا، وغرفة سينما خاصة مزودة بعشرين مقعداً. بينما بيعت فيلا بقيمة 172 مليون درهم مكونة من 7 غرف نوم في نخلة الجميرا.

وذكر تقرير لصحيفة البيان حول أغلى الفلل مبيعا في دبي ما بين عامي 2010 و2012، أن المستثمرين الخليجيين أكثر الجنسيات إقبالا على شراء الفلل، مبينا التقرير أن ثالث أغلى فيلا في تاريخ السوق العقار بيعت بمناطق التملك الحر بمبلغ 85 مليون درهم وتتكون من 8 غرف نوم في تلال الإمارات، تتمتع بإطلالة كاملة على ملعب الغولف، وتتكامل ببركة السباحة والحديقة، وصالة السينما، وتحتل مساحة 34.091 قدماً مربعاً.

على الصعيد ذاته بلغت القيمة الإجمالية لأغلى 5 صفقات عقارية لبيع فلل سكنية في دبي أكثر من 162 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2014، طبقاً لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي إذ بلغت قيمة أغلى صفقة لفيلا سكنية 45 مليون درهم وتقع في منطقة نخلة جميرا الأيقونة المعمارية الأكثر شهرة في العالم وتجاوزت مساحتها 1111.96 متراً مربعا ما يجعلها أغلى فيلا سكنية بيعت منذ بداية العام الجاري 2014.

وقال مدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن إن إقبال المستثمرين على الاستثمار في المشاريع الفاخرة يؤكد تنافسية عقارات الإمارة مع أسواق عالمية عريقة مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ، رغم أن أسعار عقارات دبي الفاخرة تتميز عن نظيراتها في باقي عواصم العالم بمميزات عدة أبرزها الرسوم العقارية.