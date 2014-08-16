38 مليار درهم مبيعات عقارية بدبي والأردن تتصدر العرب

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تقريرها النصف السنوي أن مستثمرين من 20 دولة عربية وأجنبية أبرموا 17,289 صفقة استثمار عقاري بدبي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 37.5 مليار درهم تقريباً.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إننا نفخر بما حققه السوق العقارية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف أن هذا الزخم من جانب الجنسيات العربية والأجنبية إنما يدل على الجاذبية القصوى التي تتمتع بها عقارات دبي، خاصة بعد أن أثبتت مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي. مشيراً إلى أن الفترات المقبلة ستشهد المزيد من الإقبال، خاصة مع إعلان الحكومة عن مشاريع عملاقة تؤكد من خلالها النمو المتواصل لقطاع العقارات على مدى سنوات عديدة مقبلة".

وأظهر التقرير أن المستثمرين العرب أبرموا 3058 صفقة بقيمة تجاوزت 6,905 مليار درهم. وهنا تربع الأردنيون صدارة قائمة المستثمرين العرب من حيث القيمة للنصف الأول من العام الجاري، حيث استثمر640 أردنياً في السوق العقارية بإمارة دبي بقيمة 1.347 مليار درهم، تلاهم 459 مستثمرا لبنانيا بقيمة 1.235 مليار درهم. في حين حل في المرتبة الثالثة المستثمرون المصريون باستثمارات قدرها 1,009 مليار درهم.

أما الجنسيات العربية الأخرى التي دخلت إلى قائمة أكثر العرب استثماراً في دبي، فقد اشتملت على كل من العراق واليمن وليبيا والسودان وفلسطين والجزائر، لكن استثمارات كل واحدة من هذه الجنسيات كانت دون مستوى المليار درهم.

وضمت أيضا قائمة المستثمرين الأجانب مستثمرين من الهند وباكستان وبريطانيا وكندا وروسيا والصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وأفغانستان، حيث أجروا مجتمعين 14,231 صفقة استثمارية بقيمة 30.533 مليار درهم حسب التقرير الصادر من إدارة البحوث والدراسات العقارية التابعة لأراضي دبي .

وجاء المستثمرون الهنود في صدارة هذه القائمة من حيث عدد الصفقات وحجم الاستثمارات، حيث سجلوا 4417 إجراء بلغت قيمتها 10,523 مليار درهم. وجاء البريطانيون في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد الإجراءات 2258 بقيمة 5,811 مليار درهم. وحل الباكستانيون ثالثاً عندما وصلت استثماراتهم في السوق العقارية بدبي إلى 4.5 مليار درهم من خلال 3064 إجراء، فيما جاء المستثمرون الإيرانيون والكنديون في المرتبتين الرابعة والخامسة باستثمارات قدرها 2,7 مليار درهم و1.9 مليار درهم تقريباً على التوالي.