128 مليار دولار قيمة مشاريع البناء في الخليج بـ2014

أكدت تقارير شركة "فنتشرز ميدل إيست" على نمو مشاريع البناء والإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، لتصل هذا العام إلى 471,5 مليار درهم، ما يعادل 128,4 مليار دولار.

وكشفت التقارير الصناعية، عن ارتباط قطاع المشاريع والإنشاء بسوق الإضاءة المتنامي ما أدى ذلك إلى نمو سوق الإضاءة وتصميم الإنارة وتركيبات إنارة الأبنية ومراكز التسوق والفنادق والمشاريع الترفيهية.

وأكد منظمو معرض "الإضاءة في الشرق الأوسط" في إيبوك ميسي فرانكفورت، توافر الفرص المتاحة أمام شركات الإنارة ونمو قطاع الأعمال في المنطقة، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وستقوم الشركات بعرض أحدث الحلول والابتكارات في عالم الإضاءة في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة الممتدة من 3 وحتى 5 من نوفمبر المقبل.

وأوضح أحمد باولس الرئيس التنفيذي للشركة، «بلغ حجم سوق الإضاءة خليجيا 9,1 مليار درهم، ما يعادل 2,5 مليار دولار العام الماضي، بفضل طفرة المشاريع العقارية المستمرة التي نشهدها حاليا على مستوى المنطقة.

وتابع "نتيجة لذلك نلاحظ زيادة الاهتمام بمعرض الإضاءة في الشرق الأوسط من جانب أبرز مصنعي وموردي الإضاءة الدوليين المهتمين بتعزيز علاقاتهم التجارية في المنطقة".

ومن المتوقع أن يستقطب معرض الإضاءة في الشرق الأوسط 2014 أكثر من 250 عارضا من أكثر من 25 دولة.

