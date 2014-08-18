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أسعار عقارات بريطانيا تنخفض للشهر الثالث على التوالي

المصدر: العربية.نت
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استمرت أسعار العقارات في لندن في الانخفاض للشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 6% بين شهري يوليو وأغسطس.

وأدى ذلك إلى تباطؤ معدل نمو أسعار العقارات في بريطانيا إلى 5,3% في أغسطس مقارنة بـ6,5% في نفس الشهر من العام الماضي.

ويأتي الانخفاض استجابة للمتغيرات في السوق البريطانية من تشديد في قوانين التمويل العقاري وتوقعات برفع أسعار الفائدة تدريجياً، وفقاً لتصريحات محافظ بنك إنجلترا الأسبوع الماضي.

كما ساهم ارتفاع العرض من العقارات بنسبة 20% في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي في الضغط على الأسعار.

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