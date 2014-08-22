4.2 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.2 مليارات درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات ملياري درهم، منها مبايعات أراض بقيمة 1.1 مليار درهم، ومبايعات شقق وفلل 849.6 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.3 مليار درهم، منها رهونات أراض بقيمة 2.1 مليار درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 181.1 مليون درهم. وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 1301 مبايعة منها 739 مبايعة للأراضي، بحسب "البيان" الإماراتية.

وبلغت مبايعات الشقق والفلل 562 مبايعة بقيمة 849.6 مليون درهم منها 551 مبايعة للشقق بقيمة 819.1 مليون درهم و11 مبايعة للفلل بقيمة 30.5 مليون درهم كان أهمها مبايعة بقيمة 155.6 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 ومبايعة أخرى بقيمة 60 مليون درهم في منطقة برج خليفة وثالثة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة المرر.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 81 مبايعة بقيمة 301.6 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 57.8 مليون درهم والثالثة الثنية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 56.2 مليون درهم.

وتم تسجيل 188 رهناً منها 61 رهناً للأراضي بقيمة 2.1 مليار درهم و127 رهناً للشقق والفلل بقيمة 181.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 1.6 مليار درهم ورهن آخر في منطقة بوكدرة بقيمة 100 مليون درهم.