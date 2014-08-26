تخصيص 300 ألف متر مربع لبناء مساكن للسعوديين في عسير

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قراراً بتخصيص أرض مساحتها 299,735 متراً مربعاً، بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير لصالح وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين.

وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، حمد العمر، أن القرار تضمن توجيه أمانة منطقة عسير لاستكمال الإجراءات النظامية ومخاطبة كتابة العدل لإفراغ مساحة الأرض التي تم تخصيصها لإنشاء مشروع سكني.

وجرى تسجيل قطعة الأرض الواقعة بمحافظة خميس مشيط، باسم أملاك الدولة لصالح وزارة الإسكان التي تلتزم بعمل مجسات للتربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء.

وكذلك ستعمل الوزارة على الدراسات الهيدرولوجية والهندسية للمحافظة على مجاري الأودية والسيول المارة بالقرب من الموقع بما يكفل حماية المنشآت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن قرار تخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروع السكني بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير يأتي امتداداً لجهود الوزارة في توفير احتياجات جميع الجهات الحكومية من الأراضي لإقامة المشاريع التنموية والخدمية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والأمن والرعاية الاجتماعية وغيرها من المجالات.

واعتبر أن هذا القرار يعزز من قدرة هذه الجهات على أداء مهامها وفق خطط وبرامج التنمية الوطنية، مؤكداً أن الوزارة تحرص على أداء دورها التكاملي مع جهود الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، ومنها وزارة الإسكان، لتزويدها بكل احتياجاتها من الأراضي لتوفير السكن للمواطنين.