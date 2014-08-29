الإسكان السعودية تخصص شققا بمساحة 180 متراً كحد أدنى

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان السعودية ستعمد إلى تسليم الأراضي إلى مطورين عقاريين ليقوموا ببناء عمارات سكنية تحتوي على وحدات على ألا تزيد مساحة الوحدة الواحدة على 280 مترا مربعا، ولا تقل بأي حال عن 180 مترا مربعا تمهيدا لتقديمها إلى المواطن بقيمة القرض الذي يحصل عليه بعد أن تنطبق عليه كافة الاشتراطات.

وكثفت وزارة الإسكان من عملها على استكمال جميع أعمال البنى التحتية في جميع المواقع المخصصة لها بمختلف مناطق المملكة في خطوة هدفها حصول المواطن الذي انطبقت عليه كافة الشروط على قطعة أرض جاهزة حتى يتولى مهمة البناء من خلال برنامج "أرض وقرض".

وطبقا للمصادر، فإن هذه الخطوة ستدعم فكرة الوزارة في توجهها نحو عقد شراكة مع ملاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة ليكون مالك الأرض ــ سواء جهة حكومية أو خاصة ــ شريكا بأرضه على أن تتولى الوزارة مهمة التطوير من خلال شركات التطوير العقاري وبالاعتماد على برنامج قرض وأرض.

وحول هذا الملف، أكد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية الكبرى المتخصصة في التطوير، عبدالعزيز العزب، أن وزارة الإسكان تعمل حاليا على أربعة محاور، هي أرض وقرض، وقرض فقط، وأرض من غير قرض، والمساكن.

وأضاف: الوزارة تركز حاليا على جانب القرض والأرض من خلال تقديم أراض لا تزيد مساحتها على 500 متر مربع من أجل تقديمها إلى المواطن على هيئة أقساط تمتد على مدى 25 عاما.