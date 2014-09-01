17 مليار درهم قيمة مبانٍ منجزة في دبي بالنصف الأول

ارتفعت قيمة المباني المنجزة في دبي خلال النصف الأول من العام 2014 بنسبة 83% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 17 مليار درهم، مقابل 9.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2013، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء المستندة لبيانات بلدية دبي.

ووفق الإحصاءات، ارتفع عدد المباني والمنشآت المنجزة في دبي خلال النصف الأول من هذا العام بمقدار 6% لتصل إلى 2243 مبنى، مقابل 2116 مبنى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء أن الفلل الخاصة شكلت النسبة الأعلى من عدد المباني المنجزة في دبي خلال النصف الأول من العام 2014 بواقع 53% من مجموع المباني التي تم إنجازها.

ومن حيث القيمة، احتلت المباني متعددة الطوابق المرتبة الأولى، محققة ما يزيد على 8 مليارات درهم حتى النصف الأول من العام الحالي 2014، وبزيادة بلغت نسبتها 140% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2013.

وجاءت المباني الصناعية في المركز التالي من حيث القيمة، إذ تم إنجاز 144 مبنى صناعياً بقيمة 2,7 مليار درهم، ما يشكل نحو 16% من إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 79 مبنى صناعيا بقيمة 463 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2013.