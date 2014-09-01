403 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 403 ملايين درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 219 مليون درهم، منها مبايعات أراض بـ84 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل 135 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 184 مليون درهم، منها رهونات أراض بقيمة 156 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 28 مليون درهم

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 154 مبايعة، منها 86 مبايعة للأراضي.

كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 68 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم، منها 65 مبايعة للشقق بقيمة 126 مليون درهم، و3 مبايعات للفلل بقيمة 9 ملايين درهم.

كان أهمها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة برج خليفة، ومبايعة أخرى بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، وثالثة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

كما تصدرت منطقة وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 2 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وشهد اليوم تسجيل 32 رهنا، منها 12 رهنا للأراضي بقيمة 156 مليون درهم، و20 رهنا للشقق والفلل بقيمة 28 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 80 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 51 مليون درهم.