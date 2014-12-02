"بروة" العقارية تبيع قطعتي أرض بـ5.34 مليار ريال

قالت شركة بروة العقارية القطرية اليوم الثلاثاء، إنها وقعت عقداً لبيع قطعتي أرض مقابل إجمالي 5.34 مليار ريال أو ما يعادل 1.47 مليار دولار لمشتر لم تكشف عنه.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة القطرية إنها ستسلم قطعة الأرض الأولى التي باعتها مقابل 2.63 مليار ريال بنهاية عام 2014. وسيجري تسليم القطعة الثانية التي تبلغ قيمتها 2.7 مليار ريال في الربع الأول من عام 2015.

وأضافت الشركة في البيان "تهدف هذه العملية إلى زيادة السيولة المتاحة في شركة بروة لتغطية التزاماتها المالية العديدة وأيضا تتيح لها دراسة الدخول في استثمارات ومشاريع جديدة تدر العائد المستهدف بما يسهم في تدعيم المركز المالي للشركة ويعظم العائد لمساهمي الشركة."



وذكرت بروة أن المشتري شركة قطرية خاصة ليست تابعة لأي شركة مدرجة. ولم تعط مزيدا من التفاصيل.

ووفقا لبيانات "رويترز" تملك الحكومة القطرية حصة 45%، في بروة. وفي اكتوبر تشرين الأول قالت بروة إنها ستبيع قطعة أرض بقيمة 2.54 مليار ريال أو ما يعادل 697.4 مليون دولار، للحكومة.