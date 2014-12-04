انخفاض صفقات العقار في مكة الشهر الماضي 26%

كشفت دراسة حديثة عن انخفاض ملحوظ وتدنٍ في قيمة إجمالي الصفقات العقارية في العاصمة المقدسة خلال شهر محرم الماضي، وهو الذي بلغ مستواه نسبة عالية من الهبوط مقارنة بنفس الشهر من السنتين الماضيتين.

ووفقاً لتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، فقد تدنت قيمة إجمالي صفقات شهر محرم للعقار السكني، مبينة أن هذا الانخفاض تقدر نسبته بنحو 26% مقارنة بإجمالي المتوسط العام للسنة الماضية، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في محرم بـ3.2 مليار ريال، وللتجاري 418 مليون ريال، ليستمر بذلك انخفاض السيولة المالية في السوق العقارية منذ رمضان الماضي، ولتحتل مكة المكرمة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض التي تخطت قيمة التعاملات العقارية فيها حاجز ثمانية مليارات ريال، وجدة التي تجاوزت حجم التعاملات العقارية الأربعة مليارات.

ويعتبر محرم الماضي، حسب الدراسة التي أعدتها غرفة مكة المكرمة، من الأشهر التي شهدت ركوداً عقارياً مقارنة مع الاثني عشر شهرا الماضية.