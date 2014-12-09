737 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 737 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 367 مبايعة بقيمة 612 مليون درهم، منها 204 مبايعة للأراضي بقيمة 388 مليون درهم و163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 224 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 188 مليون درهم في منطقة اليفره 2 تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم في منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 6 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 84 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 125 مليون درهم منها 15 رهونات أراضي بقيمة 77 مليون درهم و30 رهونات فلل وشقق بقيمة 47 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 10 مليون درهم.



