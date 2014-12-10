دعم قوي لعرض قطر الاستحواذ على سونجبيرد العقارية

قالت مجموعة تقودها قطر تسعى للاستحواذ على سونجبيرد للعقارات مالكة حي الأعمال كناري وارف في لندن، إن مساهما جديدا أيد عرض الاستحواذ ليصبح عدد الموافقين على الصفقة نحو ثلث حملة الأسهم المطروحة للتداول الحر.

وعرض جهاز قطر للاستثمار وشريكته في الصفقة بروكفيلد بروبرتي بارتنرز الأمريكية، يوم الخميس الماضي، 350 بنسا للسهم تدفع مباشرة لمساهمي سونجبيرد، وهو ما يجعل قيمة الشركة تبلع أربعة مليارات دولار.

وجاءت تلك الخطوة الجريئة في أعقاب رفض عرض سابق تضمن 295 بنسا للسهم. وقالت سونجبيرد إن العرضين يخفضان قيمتها، لكنها لم ترفض رسميا بعد العرض الجديد.

وقالت إي.إم.إس كابيتال التي تحوز 3.2% من أسهم سونجبيرد المطروحة للتداول الحر أو 0.7% من إجمالي رأس المال المصدر في خطاب للمتقدمين بالعرض إنها تنوي الموافقة على العرض الجديد.

وقال المتقدمون بالعرض في بيان "مع الأخذ في الاعتبار خطاب النوايا من ماديسون إنترناشونال ريالتي الذي أعلن في الثامن من ديسمبر فإن جهاز قطر لاستثمار وبروكفيلد تلقيا حتى الآن دعما من حملة 31.6%، تقريبا من أسهم سونجبيرد المطروحة للتداول الحر".