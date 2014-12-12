الصين: نمو الاستثمار بالعقار 12% رغم تراجع الإيرادات

قال المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الجمعة، إن الاستثمارات في القطاع العقاري في الصين زادت بنسبة 11.9 بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى من 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت إيرادات المبيعات العقارية 7.8 بالمئة.

وبلغت الزيادة في الاسثتمار العقاري 12.4 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2014، في حين بلغت نسبة الهبوط في الإيرادات في الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 7.9 بالمئة.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن فتور سوق المساكن يشكل أكبر العوامل التي تؤثر سلبيا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى مع محاولة بكين تحفيز النمو بشكل عام.

ويؤثر الاستثمار العقاري بشكل مباشر على حوالي 40 من قطاعات الأعمال الأخرى، وهو محرك أساسي للنشاط الاقتصادي.