شركة سعودية تبني أعلى برج بأوروبا وإفريقيا في المغرب

ستبدأ مجموعة سعودية ببناء أعلى برج في إفريقيا وأوروبا بارتفاع يبلغ540 متراً، في يونيو المقبل في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، حسبما أفاد الجمعة لفرانس برس مصممو المشروع.

وأفاد أميدي سانطالو، مدير المشروع ومستشار الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للتنمية (ميدل إيست ديفلابمنت) المختصة في التطوير العقاري والمشرفة على هذا المشروع طارق لادن، أنه سيكون "أعلى برج في إفريقيا وأوروبا أيضا".

والمشروع عبارة عن برج ومجمع يمتدان على مساحة 25 هكتارا، إضافة إلى نُزُل داخل البرج من فئة "7 نجوم"، ومركز للأعمال ومحلات تسوق فاخرة. حيث تقدر تكلفة إنجاز المشروع بنحو مليار دولار، وفق سنطالو، الذي أوضح أن المشروع سيكون جاهزا للتسليم في يونيو 2018.

وبحسب مطوري هذا المشروع الذي يحمل مؤقتا اسم "النور"، فمن المنتظر أن يتم تغييره ليحمل في المستقبل اسم الملك المغربي "برج محمد السادس". وأوضح سنطالو أنه تم اختيار المغرب "لأنه بوابة إفريقيا إلى أوروبا، ودولة حديثة ومستقرة سياسيا".

وفي مقطع ترويجي للمشروع على الإنترنت، وصف تصميم "الغطاء النباتي" للبرج بمثابة تحية لإفريقيا "مهد الإنسانية"، فيما تشير طوابقه الـ114 إلى عدد سور القرآن الكريم. وأكد المصدر نفسه أن شركات "من سويسرا وروسيا والمملكة المتحدة وعدة شركات إفريقية" مهتمة بفتح مكاتب لها في البرج، في انتظار جذب المستثمرين المغاربة المقيمين في الخارج.

ويعتبر برج خليفة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي افتتح في يناير 2010، أعلى برج في العالم بارتفاع 828 مترا، فيما انطلق سنة 2012 في جنوب أفريقيا مشروع لبناء برج علوه 447 مترا، في ضواحي بريتوريا، ومن المقرر تسليمه في 2018.