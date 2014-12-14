ارتفاع الطلب على المكاتب يرفع قيمة الإيجارات في دبي

كشف أحدث تقارير شركة كلاتونز الرائدة في مجال الاستشارات العقارية بعنوان "آفاق سوق العقارات التجارية في دبي لفترة شتاء 2014"، والذي يسلّط الضوء على سوق العقارات التجارية في الإمارة، عن وصول إيجارات المساحات المكتبية إلى 250 درهماً للمتر المربع خلال الربع الثالث من عام 2014، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14٪، عن الربع الأول وبنسبة 25٪، عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي السوق الثانوية، يرفع النشاط التجاري القوي معدلات الطلب على المساحات عالية الجودة، حيث سجلت الإيجارات ارتفاعاً بنسبة 44٪ خلال الأشهر الـ12 الماضية لتصل إلى ما معدله 130 درهماً للمتر المربع.

وأدى النقص في توافر المساحات المكتبية في المناطق الرئيسية بدبي، والذي عززته معدلات الطلب القوية، إلى الضغط القوي على الإيجارات نحو الارتفاع في جميع أنحاء المدينة وتناقص متسارع في نسبة العرض للمساحات المكتبية من الفئة الأولى في الأسواق الأكثر مركزية في الإمارة والمناطق الحرة.

ويبيّن التقرير أن المساحات المكتبية في مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي ومنطقة شارع الشيخ زايد تظل هي الأغلى، حيث يترواح إيجار المكاتب من الفئة الأولى ما بين 220 إلى 280 درهماً للمتر المربع. لكن توجد استثناءات لهذا المعدل، حيث تبلغ إيجارات المساحات المكتبية في أبراج الإمارات على سبيل المثال 300 درهم للمتر المربع، مرسخة مكانتها باعتبارها المشروع العقاري الأفخم في المدينة. ولا تزال مستويات العرض هذه المناطق الثلاث ضمن منطقة الأعمال الرئيسية في المدينة محدودة.