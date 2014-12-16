"دبي للعقارات" توسع مجمع "رمرام" بـ514 مليون درهم

استجابة منها للطلب الحالي في السوق على منازل معقولة القيمة، منحت شركة التطوير العقاري "دبي للعقارات" مؤخراً عقداً بقيمة 541 مليون درهم لشركة "إنجنيرينغ كونتراكتنغ المحدودة"، لتنفيذ مشروع توسّع مجمع "رمرام" في "دبي لاند"، والذي يتضمن 18 مبنى إضافياً.

ووفقا لأحدث تقرير أصدرته كوليرز انترناشيونال، يتقاضى حوالي 50% من الأسر في دبي ما بين 9000 إلى 15000 درهم شهرياً، ما يخلق فجوة في سوق المنازل معقولة الأسعار، تسعى دبي للعقارات لردمها، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال محمد الحباي، الرئيس التنفيذي للتخطيط العمراني والبنية التحتية في "مجموعة دبي للعقارات": "نهدف في دبي للعقارات إلى تطوير مشاريع تلبي احتياجات السوق. ومع الارتفاع الحالي في الطلب على العقارات السكنية لقطاع متوسطي الدخل، وأخذاً بعين الاعتبار الشعبية الكبيرة لمجمع رمرام ضمن هذا القطاع، فإن هذه الأبنية الجديدة مصممة للاستجابة لحاجات سكان الإمارة".

وأضاف الحباي: "يعتبر توقيع هذا العقد إنجازاً جديداً في سياق تطوير مجمع رمرام، حيث يتيح لنا تقديم المزيد من الوحدات المناسبة بأسعار معقولة، للمقيمين والمستثمرين في أحد أبرز المواقع الاستراتيجية في دبي، والتي تقع بالقرب من مكان فعاليات معرض إكسبو الدولي 2020. ونحن من جهتنا، سنواصل توفير خيارات ملائمة لعملائنا والمساهمة في تعزيز إمكانات دبي لزيادة طاقتها الاستيعابية للسكان".