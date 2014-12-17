المبيعات السكنية على الخارطة في دبي تحتفظ بقوتها

على الرغم من الركود في نمو قيمة رأس المال وانخفاض المستوى العام للمعاملات في دبي، فإن الجزء الأكبر من سوق المبيعات على الخارطة احتفظ بزخمه، مع تطلع المستثمرين للسوق على المدى الطويل.

فعلى سبيل المثال، وفي مشروع فيلا لانتانا الكائن قبالة شارع أم سقيم، ما زلنا نسجل مستوى عالياً من الطلب من المستثمرين الإماراتيين والهنود على وجه الخصوص، وتتألف المجموعة الأولى بصفة أساسية من المستثمرين الراغبين في الشراء من أجل التأجير.

وذكر تقرير شركة الاستشارات العقارية الدولية كلاتونز أن سوق البيع على الخارطة لا يزال مزدهراً على الرغم من الانخفاض في المعاملات ينعكس مدى تأثر السوق في إجمالي عدد صفقات التملك الحر التي نسجلها، والتي انخفضت بمقدار الثلث تقريبا خلال الربع الثالث من العام. وقد انخفض عدد معاملات الشقق على أساس سنوي بأقل من 40% عن الربع الثالث من عام 2013، بينما سجلت الفيلات انخفاضاً أكبر بنسبة 58%، ليصل عدد الصفقات إلى أدنى مستوى له منذ عامين.

مما لا يثير الدهشة أن الارتفاع في حجم الودائع خلال هذا العام دفع العديد من الأسر التي كانت عازمة على الشراء للنظر في الخيارات المتاحة في الطرف الأدنى من سوق العقارات مما لا يثير الدهشة أن الارتفاع في حجم الودائع خلال هذا العام دفع العديد من الأسر التي كانت عازمة على الشراء للنظر في الخيارات المتاحة في الطرف الأدنى من سوق العقارات، حيث ينظر إلى العقارات التي تباع على الخارطة على وجه الخصوص باعتبارها ذات قيمة جيدة.