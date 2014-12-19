4 مليارات درهم تصرفات العقار بدبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع الماضي تسجيل 1381 مبايعة بقيمة 3 .2 مليار درهم، منها 822 مبايعة للأراضي بقيمة 5 .1 مليار درهم، و559 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7 .807 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة أم الشيف، تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية بحسب الخليج.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 2 .99 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 3 .157 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 .26 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 7 .16 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 7 .11 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 99 مبايعة بقيمة 8 .49 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 9 .155 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 3 .40 مليون درهم .