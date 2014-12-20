غرفة الشرقية: 40% من تعثر مشاريع الإنشاء بسبب العقود

كشف رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار عن قرب البدء الفعلي لتطبيق عقود "فديك" اعتباراً من مطلع 2015، وهي العقود التي توفر مرونة في شروطها يمكن من خلالها التعاطي مع المشاريع طويلة الأجل، موضحاً أن 40% من المشروعات المتعثرة في الوقت الحالي، يرجع سبب تعثرها إلى العقود القديمة التي لا توفر مرونة في أوامر التغيير، ولا بدائل فيها في حال حدوث أمر غير متوقع خلال عمر المشروع.

وطرحت الوزارة مسودة للعقد وطالبت الغرف التجارية ولجان المقاولين بتدوين ملاحظتهم، ليرفع بعد ذلك إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لاعتماده، لتأتي بعدها موافقة مجلس الوزراء على طرح عدد من المشاريع الكبيرة ومنها مشاريع النقل والمترو وفق نماذج عقود "فديك"، ليوضح العمار أن هذه القرارات فتحت باب الأمل نحو تعميم هذه التجربة على بقية المشاريع الأخرى في جميع القطاعات، بحسب الرياض.

وأضاف العمار أن إقرار تطبيق عقود "فديك" في مراحلة الأخيرة حيث سيتم البدء في تطبيقه بشكل تدريجي، مبيناً في الوقت نفسه أن العقود الحالية التي يتم العمل بها حُسنت بشكل كبير من قبل وزارة المالية ونطمح أن يكون لدينا عقد «فديك سعودي» ليسهم في القضاء على كل الظواهر السلبية التي يعانيها قطاع المقاولات في الوقت الحالي أهمها تعثر المشاريع الحيوية وأيضاً ظاهرة المقاول الأرخص وكذلك الفساد في تنفيذ تلك المشاريع.

واعتبر العمار أن العقد الحكومي المطبق حالياً يجعل كل المخاطر المحتملة على عاتق المقاولين وحدهم، وهو ما جعل أغلبهم يفشل ويتعثر في تنفيذ المشاريع، وهو الأمر الذي حدا بالكثير من المقاولين إلى مضاعفة أسعارهم عند الدخول في مناقصات حكومية وبالتالي الإثقال على ميزانية المشاريع في الدولة.