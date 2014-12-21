"بيتك" الكويتي يبيع محفظة عقارية بـ430 مليون دولار

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي في البلاد إنه باع محفظة عقارية مكونة من 68 عقارا استثماريا وتجاريا في مناطق مختلفة من الكويت بالمزاد العلني مقابل 125.58 مليون دينار، ما يعادل 430.8 مليون دولار.

وقال مازن الناهض الرئيس التنفيذي للبنك في بيان صحفي تلقت "رويترز" نسخة منه إن حصة بيتك من الأرباح تبلغ حوالي 35.28 مليون دينار من المتوقع إدراجها في ميزانية الربع الرابع من العام الحالي.

وأوضح الناهض أن بيتك بهذا الربح يكون قد قدم "أرباحا مضاعفة" لعملائه فعلى مدى عمر المحفظة منذ تأسيسها قبل خمس سنوات بداية من منتصف عام 2009 وحتى نهاية شهر يونيو 2014 كانت توزع أرباحا سنوية بنسبة لم تقل عن 6 بالمئة "وهو عائد منافس جدا" قياسا بالتوزيعات التي كانت سارية في السوق على مستوى الودائع أو صناديق الاستثمار.

وأكد أن قيمة العقارات تضاعفت أكثر من مرة في نهاية فترة المحفظة عند بيعها في المزاد مما يجعل المحفظة "أفضل فرصة استثمارية" شهدها السوق في السنوات الخمس الأخيرة مشيرا إلى أن العائد على رأس المال بلغ 160 بالمئة تقريبا.