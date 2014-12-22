917 مليون درهم قيمة التصرفات العقارية بدبي اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 917 مليون درهم، حيث أعلنت الدائرة اليوم تسجيلها لـ277 مبايعة بقيمة 421 مليون درهم، منها 174 مبايعة للأراضي بقيمة 294 مليون درهم و103 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 126 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة ند الشبا تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.

وقد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 496 مليون درهم منها 19 رهونات أراضٍ بقيمة 457 مليون درهم و31 رهونات فلل وشقق بقيمة 39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 360 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 61 مليون درهم.