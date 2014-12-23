خليجيون يشترون عقارات في دبي بـ30.7 مليار درهم

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي استقراراً لافتاً في توجهات المستثمرين الخليجيين في سوق عقارات الإمارة.

فقد بلغت قيمة الصفقات التي أبرموها خلال الـ11 شهراً الماضية من العام الجاري 2014، نحو 30.7 مليار درهم وهو مقارب للنتائج التي سجلتها القيمة الإجمالية لصفقات الفترة ذاتها من عام 2013، لكنها أعلى بنسبة 90% تقريباً مقارنة بعام 2012 و110% مقارنة بعام 2011 طبقاً لتحليل (البيان الاقتصادي) للنتائج خلال الأعوام 2011/2014، بحسب "البيان" الإماراتية.

وقد أبرم هذه الصفقات 6712 مستثمرا خليجيا، في حين كانت القيمة الإجمالية لاستثمارات الخليجيين في 2013 قد تجاوزت 33 مليار درهم إجمالي الصفقات التي أبرمها7548 مستثمرا، أما القيمة الإجمالية لاستثمارات الخليجيين في 2012 فكانت 17.7 مليار درهم أبرمها 2953 مستثمرا، وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات الخليجيين في 2011 نحو 12 مليار درهم أبرمها 3000 مستثمر.