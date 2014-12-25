9.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي.. أبرزها رهون

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 9.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 1335 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 858 مبايعة للأراضي بقيمة 1.3 مليار درهم و477 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 672.9 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 238 مبايعة بقيمة 481.9 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 93.2 مليون درهم وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 31.6 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 13.2 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12.5 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 10.7 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 29.6 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 81.1 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 7.3 مليار درهم منها 97 رهونات أراض بقيمة 6.7 مليار درهم و142 رهونات فلل وشقق بقيمة593.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 6 مليارات درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 360 مليون درهم.