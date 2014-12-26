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مساهمات العقار: صرف 13% أرباحاً عن أرض التقنية

المصدر: الرياض - واس
لجنة المساهمات العقارية بالسعودية
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بدأت لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، استكمال صرف أرباح المساهمين بنسبة 13% على أن يتم صرف المتبقي من الأرباح بعد تحصيله، وذلك في مساهمة أرض التقنية التابعة لمجموعة دار الطيار للاستثمارات العقارية.

وأوضحت اللجنة أنه تم مسبقاً بيع القطع المتبقية منها وصرف رأس المال ونسبة 77% من الأرباح، مبينة أنها بدأت صرفَ كامل المبلغ المحصل من قيمة بيع (المرافق) في مساهمة مرافق الرفيعة بالمنطقة الشرقية.

ودعت اللجنة المساهمين الذين لم يسبق لهم تحديث بياناتهم سرعة زيارة الموقع الإلكتروني لبنك البلاد أو موقع اللجنة على الإنترنت لتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة، ومن ثم التوجه إلى أي من فروع البنك لتقديم: (إثبات الهوية وأصول مستندات المساهمة والتأكد من إضافة رقم الآيبان الصحيح) تمهيداً لإتمام تحويل حقوقهم في أسرع وقت.

كلمات دالّة

#أرض التقنية, #مساهمات العقار, #لجنة المساهمات العقارية

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