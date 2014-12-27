معرض عقار بأبوظبي يستقطب مشاريع بـ100 مليار دولار

تشارك مجموعة من الشركات العقارية المحلية والعربية والعالمية في معرض النخبة العقاري- أبوظبي الذي تنظمه لأول مرة في دولة الإمارات مجموعة شركات "إسكان جلوبل" الكويتية خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقالت الشيخة فاطمة حمود المالك الصباح رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "إسكان جلوبل" إن المشاريع التي سيجري طرحها بمعرض النخبة العقاري تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار أميركي تتوزع ما بين سكني واستثماري وسياحي.

وذكرت الشيخة فاطمة الصباح في تصريحات صحافية في أبوظبي اليوم أن المشاريع تتواجد في مختلف دول العالم ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة مشيرة إلى أن اختيار "أبوظبي" كمحطة أولى لتوسع نشاط الشركة الخارجي جاء بسبب القوة الشرائية الكبيرة التي يحظى بها السوق الإماراتي.

وأكدت أن المعرض سيتيح الفرصة لإتمام صفقات البيع والشراء المباشر وليس مجرد إتمام الصفقات أو طرح المشاريع، مما يجعل منه فرصة مناسبة جدا لشريحة كبيرة من الأفراد والتجار والشركات.