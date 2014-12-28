ربع مستحقي الإسكان بالسعودية يعيشون في منطقة مكة

حصلت منطقة مكة المكرمة على أعلى نسبة في عدد المستحقين للدعم السكني في السعودية بـ195 ألفا و658 مستحقا، من العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني الذي بلغ 754 ألفا و570 مستحقا في جميع مناطق المملكة، من إجمالي عدد المتقدمين لبوابة إسكان في بداية التقديم البالغ 960 ألفا و397 متقدما.

وجاءت الرياض ثانية بإجمالي 153.932 مستحقا، وذلك بحسب ما أوضحته وزارة الإسكان أمس، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في عدد المستحقين بـ5748 مستحقا.

وأشارت الإسكان إلى أن أبرز اعتراضات المتقدمين كانت ممن كانوا يحتاجون إلى تحديث بياناتهم لدى الأحوال المدنية، مثل المطلقات اللاتي لا يوجد لهن إثبات واقعة زواج أو طلاق أولا يملكن تاريخا معينا لحالتهن، وكذلك الأرامل اللاتي لا يملكن واقعة الوفاة أو عدم إضافة الأبناء، أو ممن باسمه عداد كهرباء على مسكن غير مناسب، إضافة إلى المتقدمين الذين تواجدوا خارج المملكة لأكثر من 90 يوما، وعدد ممن يملك صك أرض، ثم انتقلت ملكية هذه الأرض إلى غيره قبل خمس سنوات، حيث طلبت الوزارة من كل هذه الفئات وغيرها استكمال اعتراضاتهم حتى يتسنى للوزارة قبولها ووضعهم في قوائم الانتظار الخاصة بوزارة الإسكان في مناطقهم التي يسكنونها.

وأكدت الوزارة أنها حريصة من خلال هذه الضوابط على إعطاء المستحق ما يستحق وفق أعلى درجات الشفافية، إضافة إلى عدم إلزام أي معترض بمراجعة الوزارة، والاكتفاء بتقديم الاعتراضات بكافة أشكالها عبر أيقونة خاصة في بوابة إسكان.