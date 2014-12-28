مشاريع عقارية بـ100 مليار دولار بمعرض النخبة بأبوظبي

أفادت رئيسة مجلس إدارة مجموعة شركات "إسكان جلوبل"، فاطمة حمود المالك الصباح، بأن المشاريع التي سيجري عرضها في معرض النخبة العقاري الذي تنطلق فعالياته الشهر المقبل في أبوظبي تقدر قيمتها 100 مليار دولار، وتتوزع هذه المشاريع ما بين سكني واستثماري وسياحي.

وذكرت الشيخة فاطمة الصباح أن المشاريع تتواجد في مختلف دول العالم، ومن بينها دولة الإمارات وتركيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وسراييفو وسلطنة عمان والسعودية ومصر والأردن وفرنسا وبلغاريا وألبانيا والنمسا وغيرها من دول العالم، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأكدت أن تنظيم معرض النخبة العقاري - أبوظبي (أقوى تجمع عقاري مالي واستثماري) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بدولة الإمارات سوف يكون الحدث الأبرز خلال السنة المقبلة، وسوف تكون فعاليات المعرض مقامة خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير المقبل بمشاركة مجموعة من الشركات العقارية المحلية والعربية والعالمية.

وقالت الصباح: إن معرض النخبة في أبوظبي هو الأول من نوعه لشركة تنظيم معارض كويتية في دولة الإمارات، لذلك نحرص على إظهاره بالشكل المناسب، مع العلم أن إسكان تتجه خلال العام الجديد 2015 إلى التوسع في تنظيم المعارض العقارية خارج الكويت بالتوازي مع تنظيم جدول معارضها داخل الكويت.