أصالة تعتزم إنشاء "مول الرياض بارك" بـ500 مليون ريال

أعلنت شركة "أصالة القابضة" لإدارة وتطوير وتشغيل مراكز التسوّق عن أحد أهم مشاريعها الكبرى لعام 2015، بالرياض والذي أطلقت عليه الشركة اسم "مول الرياض بارك"، والذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي بجوار مدينة الملك عبدالله المالية وتحديداً على تقاطع طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (الخير سابقاً) مع الدائري الشمالي بمساحة 132 ألف متر مربع ومساحة تأجيرية 92 ألف متر مربع ومواقف تتسع لعدد 2000 مركبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أصالة القابضة فؤاد بن عبدالله الراشد: إن التاريخ المتوقع لافتتاح المشروع قد حدد في الربع الرابع من عام 2016، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

ويحتوي المشروع على أهم العناصر الأساسية المكونة للمراكز التجارية من هايبر ماركت ومعارض عالمية متنوعة ومنطقة ترفيهية بتصميم فريد ومنطقة مطاعم فاخرة بإطلالة فريدة على مدينة الملك عبدالله المالية، ومجموعة من الماركات العالمية التي تم استقطابها بعناية فائقة لتراعي ذائقة جملة من الشرائح المستهدفة والتي سيتميز المركز بتواجدها.

وذكر الراشد أن مشروع مول الرياض بارك حظي بإقبالٍ واسعٍ من قبل نخبة من كبار المستثمرين والعملاء، والذين نتطلع لخدمتهم من خلال أحد أهم مشاريع التسوق القادمة بمدينة الرياض، حيث تم العمل على هذا المشروع الرائد من قبل نخبة من المهندسين العالميين ليوفر نمط حياةٍ جديدةٍ في مدينة الرياض.