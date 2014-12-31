908 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 908 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 256 مبايعة بقيمة 463 مليون درهم منها 185 مبايعة للأراضي بقيمة 370 مليون درهم و71 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 93 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الصفا الثانية تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 70 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الثنية الثالثة مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 445 مليون درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 404 ملايين درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 40 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم هرير الأولى بقيمة 195 مليون درهم ورهن آخر في منطقة الحمرية بقيمة 130 مليون درهم.



