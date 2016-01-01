تقسيم قرض الصندوق العقاري إلى 6 دفعات بدلاً من 4

كشف مصدر في صندوق التنمية العقارية وجود 30 مليار ريال كمتأخرات ومستحقات لدى 25% من المستفيدين غير الملتزمين بالسداد، في حين بلغ عدد الملتزمين 75%، في وقت تجري فيه مشاورات بين الصندوق والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، لإضافة أسماء غير الملتزمين وما يترتب على ذلك من عقوبات، بهدف سداد مستحقاتهم لتستفيد منها قوائم الانتظار.

وأكد المصدر لصحيفة "الاقتصادية" أن الصندوق سيبدأ في تطبيق آلية جديدة لصرف القرض لتكون على ست دفعات للقرض المبني تحت الإنشاء، بدلا من أربع، وذلك في القروض التي سيعلن عنها الشهر المقبل، بهدف حل تعثر المواطنين في عملية البناء.

يأتي هذا التوجه بعد أن رصد الصندوق تنامي شكاوى المواطنين بخصوص التعثر، فيما ستكون الآلية الجديدة كفيلة بحل المشكلة ولتناسب عملية الصرف مع تقدم البناء.

وأوضح المصدر للصحيفة أن أعمال التحول إلى مؤسسة مالية قيد الإجراء، وقد أنجزت مراحل عدة، لتكون جاهزة للاستقلال عن وزارة الإسكان خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيمنحها مرونة في أداء أعمالها، واستثمار رأسمالها البالغ 191 مليار ريال، وتعظيم عوائدها وسيسمح لها برفع مستوى الإقراض.

ولفت إلى أن الصندوق بعد تحوله إلى مصرف سيعقد شراكات مع المطورين العقاريين، ويمول مشاريعهم بشروط البنك الجديد، مشيراً إلى أنه "ستكون هناك وحدات سكنية جديدة، بأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع".

وكان مسؤول في الصندوق قد أوضح لـ"الاقتصادية" قبل نحو ثلاثة أشهر، أن حجم المبالغ المستحقة والمتأخرة لصندوق التنمية العقارية على مواطنين بلغ 33 مليار ريال حتى الآن.