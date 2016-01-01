225 مليار درهم تصرفات دبي العقارية في 2015

حققت التصرفات العقارية في دبي خلال العام 2015 نمواً قاربت نسبته 3%، لتصل إلى 225 مليار درهم صعوداً من 218 مليار درهم خلال 2014.

ووفقاً لرصد قامت به صحيفة "البيان"، شهد شهر ديسمبر حجم تداولات بلغ 15 مليار درهم تضاف على 210 مليارات درهم كانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أكدت تحقيقها خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المنصرم.

وكانت منطقة الـ "داون تاون" الأكثر نشاطاً خلال الشهر الماضي خصوصاً فيما يخص البيع.

وتفوق النصف الأول من العام الماضي 2015 بقوة على أرقام النصف الثاني، حيث حقق الأول 152 مليار درهم، بينما اكتفى النصف الثاني بتحقيق 83 مليار درهم. وبحسب رصد "البيان"، فقد بلغت حصة البيع أكثر من 50%، بينما استحوذت تصرفات الأراضي على أكثر من 80%، في حين بلغت حصة تصرفات المباني والوحدات ما يقارب 18%.

وأشارت شركة "عوض قرقاش للعقارات" إلى أن توجه دائرة الأراضي والأملاك نحو تسجيل جميع العقود شاملة تلك التي على الخريطة، أي قبل تسليم المشروع، أسهم بشكل كبير في ارتفاع التصرفات العقارية في دبي. وهو ما أكدته أيضاً شركة "هاربور" العقارية التي قالت إن تحسناً كبيراً طرأ على السوق العقارية في دبي وفي سوق البيع على الخريطة، حيث أسهمت هذه الخطوة في تحويل بوصلة السوق من الاستئجار إلى الشراء.