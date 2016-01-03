"إعمار" تُعين مقاولاً لإعادة افتتاح وترميم "العنوان"

عينت شركة "إعمار العقارية" مجموعة "دتكو" مقاولاً لتنفيذ مهمة الاسراع بإعادة افتتاح فندق "العنوان وسط مدينة دبي"، واعتماد أفضل التصاميم وأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات المتاحة في ترميمه، بعد حادثة الحريق الذي تعرض له الفندق خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

ويحفل سجل مجموعة "دتكو" بتطوير العديد من المشاريع الضخمة علماً أن "إعمار" قد أسندت إليها سابقاً مهمة إنشاء "دبي مول"، أضخم مركز للتسوق في العالم؛ كما تقوم الشركة حالياً بتنفيذ أعمال توسعة "دبي مول".

وحشدت مجموعة "دتكو" لمهمتها الجديدة فريقاً متمرساً ونخبة من الاستشاريين الدوليين يعملون الآن على تقييم المبنى من النواحي الميكانيكية والكهربائية والهيكلية. وتم البدء فعلياً بتنفيذ أعمال التنظيف.

وتنسق "إعمار" مع الجهات الحكومية المعنية بما فيها "القيادة العامة لشرطة دبي"، و"الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي"، و"هيئة كهرباء ومياه دبي" وغيرها للإسراع بأعمال ترميم وإعادة بناء المساحات المتضررة من الفندق.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "نحن ملتزمون بالإسراع بإعادة افتتاح الفندق وفقاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. كما أننا عازمون على إظهار إمكانات وقدرات دبي من خلال التزامنا بإعادة افتتاح ’العنـوان وسط مدينة دبي‘ خلال زمن قياسي باستخدام أفضل التصاميم وأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات المتوفرة".

وأضاف: "يعتبر هذا الفندق أول مشاريعنا الفندقية، وقد أرسى معايير عالمية رفيعة لقطاع الضيافة. ونحن مصممون على استعادة تألقه مجدداً، بل وإثراء المعايير العمرانية المذهلة التي تليق بدبي وبمشروع وسط المدينة. ونتعاون عن كثب مع جميع الجهات الحكومية المعنية في دبي للإسراع بهذه الأعمال".

وفور الانتهاء من أعمال التقييم وعمليات التنظيف، سيتم الشروع بأعمال البناء ضمن جدول زمني صارم مع التركيز على التزام أعلى معايير الجودة. وأضاف العبار قائلاً: "لتحقيق ذلك، سنعمل على حشد جميع مواردنا مع الارتكاز على سجلنا الحافل بتسليم المشاريع المتميزة. وسنحرص على تنفيذ جميع جوانب العمل بكفاءة عالية مع استخدام أحدث الأدوات التقنية لضمان الالتزام بالإطار الزمني المحدد".

وسيتم الكشف عن تفاصيل عمليات إعادة الافتتاح بما فيها الجداول الزمنية والخطط المتعلقة بذلك فور الانتهاء منها.

وكانت مجموعة "دتكو" قد نجحت بتنفيذ الكثير من مشاريع الأعمال المدنية الرائدة ومنها مبنى القادمون والجناح الجوي في مطار دبي الدولي، بالإضافة للعديد من المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية.

وحازت الشركة على شهادات الجودة العالمية ISO 9000، و ISO 14001، و OHSAS 18001؛ كما فازت بجائزة دبي للجودة في عام 1996، بالإضافة إلى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال" عن فئة الإنشاءات.

