إعفاء 591 متوفى من قروض التنمية العقارية في السعودية

اعتمد المدير العام لصندوق التنمية العقارية يوسف بن عبدالله الزغيبي قائمة بأسماء الدفعتين الـ25 والـ26 من المقترضين المتوفين الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني وأكمل ذووهم بياناتهم المطلوبة، بحسب ما جاء في صحيفة "الوطن".

وكان الصندوق قد أنهى إجراءات تسديد كامل قروضهم وفك الرهن عن عقاراتهم وعددهم 591 مواطناً سعودياً بمدن ومحافظات المملكة، بقيمة تجاوزت 150 مليون ريال.

وتم ذلك إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين، القاضي بإعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية، وبتوجيه من وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل.

وقال الزغيبي في بيان أمس الأحد، إن الصندوق نسق مع فروع وزارة العدل التي يتبع لها العقار المرهون، وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعات مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن، وذلك في أسرع وقت حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.