3 مليارات درهم قيمة بيع 805 مبانٍ بأنشط مناطق دبي 2015

كشفت إحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن بيع 805 مبان في أنشط 10 مناطق بدبي بقيمة 3 مليارات درهم خلال العام 2015.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن تلك الصفقات تعكس نمو الطلب من المستثمرين لتطوير مشاريع تلبي الطلب المتنامي على المباني الجاهزة للاستخدامات السكنية والمكتبية.

وأوضح بن مجرن، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية، أن "منطقة الثنية الرابعة سجلت رقماً قياسياً وتصدرت قائمة أنشط 10 مناطق عقارية في دبي من حيث إجمالي قيمة الصفقات، بعدما باعت 338 مبنى بقيمة 754 مليون درهم، تلتها في المرتبة الثانية مرسى دبي ببيع 9 مبانٍ بقيمة 878 مليون درهم، ومن ثم منطقة وادي الصفا 6 ببيع 168 مبنى بقيمة 418 مليون درهم".

وأشار بن مجرن إلى أن البرشاء جنوب الرابعة تشهد تنامياً في الطلب على المباني بعدما باعت خلال العام الجاري 118 مبنى بقيمة 246 مليون درهم، تلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول ببيع 57 مبنى بقيمة 232 مليون درهم.

وحافظت ورسان الأولى على جاذبيتها وبقائها في قائمة أفضل 10 مناطق جذباً للمستثمرين في شراء الأراضي ببيع 419 أرضاً بقيمة 900 مليون درهم، تلتها "سيح شعيب 1" ببيع 547 أرضاً بقيمة 854 مليون درهم. أما منطقة الثنية الثالثة فقد شهدت بيع 55 مبنى بقيمة 187 مليون درهم.

في حين جرى بيع 42 مبنى في منطقة "سيح شعيب 2" بقيمة 71 مليون درهم، بينما شهدت نخلة جميرا بيع مبنيين بقيمة 63 مليون درهم. أما منطقة الحبية الأولى فقد شهدت بيع 11 مبنى بقيمة 50 مليون درهم، وحلت منطقة مردف في ذيل قائمة أعلى 10 مناطق بيعاً للمباني ببيعها 5 مبانٍ بقيمة 15 مليون درهم.