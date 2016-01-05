800 مليون درهم تصرفات عقارات دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 800 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 242 مبايعة بقيمة 511 مليون درهم، منها 189 مبايعة للأراضي بقيمة 434 مليون درهم و53 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 77 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 82 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 95 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم، وثالثة في السوق الكبير بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 289 مليون درهم منها 17 رهونات أراض بقيمة 252 مليون درهم و28 رهونات فلل وشقق بقيمة 37 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 157 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 31 مليون درهم.