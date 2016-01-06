545 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي اكثر من 545 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 165 مبايعة بقيمة 381 مليون درهم، منها 125 مبايعة للأراضى بقيمة 324مليون درهم و 40 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 57 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم فى منطقة ند الحمر.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة فى ند الشبا الاولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 15.4 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها6 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة فى ورسان الاولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 164 مليون درهم منها 20 رهونات أراضى بقيمة 108 مليون درهم و 35 رهونات فلل وشقق بقيمة 56 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الحمريه بقيمة 25 مليون درهم وأخرى فى منطقة السوق الكبير بقيمة 25 مليون درهم.

