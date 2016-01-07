مسؤول: السوق العقارية السعودية تمر بمرحلة مخاض

كشف مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق في لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية، إبراهيم الحيدري، أن السوق العقارات في المملكة تمر حالياً بأوضاع جديدة لم تشهدها من قبل، من بينها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وأعمال وزارة الإسكان، وتنظيم أعمال وإجراءات السوق العقارية، واصفاً إياها بمرحلة "المخاض" التي تتشكل فيها السوق في المملكة، مؤكداً أن كبار المتعاملين لن يستطيعوا التنبؤ بدقة حول أسعار العقارات الحالية.

وقال في تصريح إلى صحيفة "الوطن" إن المزادات التي تشرف عليها لجنة المساهمات العقارية بالوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، تعد "ترمومتراً" للسوق العقارية، لخلوها تماماً من جميع المؤثرات التي قد تسيء للمزاد، والتي من بينها المزايدات الوهمية، وأن الحكم في الأسعار هي "السوق" فقط.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن متعاملين "صغار" في سوق العقار بالأحساء، استياءهم الشديد إزاء ما يحصل داخل السوق العقارية في المنطقة، مؤكدين على ضرورة إشراف وزارة التجارة والصناعة على جميع المزادات العلنية على العقارات.